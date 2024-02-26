«Куньлунь» в овертайме вырвал победу у «Витязя»

«Куньлунь» победил «Витязь» в последнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время команды обменялись одним голом — у подмосковной команды забил Виталий Попов, у клуба из Пекина отличился Брэндон Ип. Гол в овертайме забил Люк Локхарт.

«Куньлунь» с 56 очками занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. «Витязь» с 48 баллами стал 11-м. Обе команды не смогли выйти в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Попов — 3 (Кара, Воронков), 36:55 — 0:1. Йип — 13 (Меркли, Граовац), 48:54 — 1:1. Локхарт — 17 (П. Фу, Сомерби), 62:03 — 2:1.

Вратари: Джурасик — Шикин.

Штраф: 17 — 15.

Броски: 30 (5+11+13+1) — 37 (11+17+9+0).

Судьи: Раводин, Фатеев.

26 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 837 зрителей