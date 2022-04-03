В воскресенье, 3 апреля, магнитогорский «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках первого матча финальной серии Восточной конференции. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Первые две игры состоятся в Магнитогорске (3 и 5 апреля), а затем серия переедет в Челябинск (7 и 9 апреля). Серия длится до четырех побед одной из команд.

Магнитогорский клуб впервые за пять лет вышел в финал конференции, одержав победу в семиматчевой серии с «Авангардом» (4-3). «Трактор» же в полуфинале конференции обыграл в шести матчах «Салават Юлаев» (4-2).

Следить за игрой «Металлург» — «Трактор» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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