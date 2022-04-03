«Металлург» — «Трактор»: где смотреть и во сколько начало первого матча серии
3 апреля «Металлург» и «Трактор» проведут первый матч финала Восточной конферении
В воскресенье, 3 апреля, магнитогорский «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках первого матча финальной серии Восточной конференции. Начало — в 15.00 по московскому времени.
Первые две игры состоятся в Магнитогорске (3 и 5 апреля), а затем серия переедет в Челябинск (7 и 9 апреля). Серия длится до четырех побед одной из команд.
Магнитогорский клуб впервые за пять лет вышел в финал конференции, одержав победу в семиматчевой серии с «Авангардом» (4-3). «Трактор» же в полуфинале конференции обыграл в шести матчах «Салават Юлаев» (4-2).
Следить за игрой «Металлург» — «Трактор» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
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|3.04
|15:00
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Металлург – Трактор
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