Крикунов похвалил Воробьева за работу с «Металлургом» в нынешнем сезоне

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил работу главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева в сезоне-2021/22.

«Мне нравится, как Илья Воробьёв работает в современных условиях. Он же выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Наверное, это показатель. Будет сложная серия с «Трактором». Здесь нужна постоянная работа и много восстановления. Нужно восстанавливаться.

Анвар Гатиятулин весь сезон играл в один хоккей. Я думаю, его и «Трактор» изучили. Это нужно было изучать досконально», — приводит «Чемпионат» слова Крикунова.

Сегодня, 3 апреля состоится первый матч финала Восточной конференции КХЛ между «Металлургом» и «Трактором». Начало встречи — в 15.00 (мск).