Ковальчук рассказал, что уладил недопонимание с болельщиками «Спартака»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о встрече с болельщиками красно-белых.

27 января фанатское объединение «Фратрия» заявило, что перед игрой ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Динамо» (4:3 Б) представители организации встретились с Ковальчуком и обсудили претензии, которые были у болельщиков команды к хоккеисту.

— Не было никаких разногласий, — приводят «Известия» слова Ковальчука. — Было скорее недопонимание. Были моменты, которые кто-то не до конца знал. Мы пообщались. Каждый задал друг другу вопросы. И все ответили на них искренне и тепло. Вопросов больше ни у кого нет. Двигаемся дальше все вместе. И все вместе находимся в одной лодке.

— Правильно я понимаю, что ключевое их недовольство заключалось в том, что всякий раз, когда вы возвращались в Россию из НХЛ, вашим клубом оказывался не «Спартак», а выступление в составе СКА красно-белых болельщиков особенно раздражало?

— Вы знаете, мы договорились о том, чтобы наш разговор не выходил из ложи, где мы общались. Поэтому просто повторюсь: все было взаимно, тепло и дружелюбно. Мы нашли общий язык.

5 декабря 2023 года Ковальчук возобновил карьеру после двух лет паузы и подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/24. Форвард является воспитанником красно-белых, он выступал за основную команду с 1999 по 2001 год, после чего отправился в НХЛ. Затем в России он выступал за «Ак Барс», «Химик», СКА и «Авангард».

В сезоне-2023/24 Ковальчук набрал 5 (4+1) очков в 13 матчах за «Спартак».