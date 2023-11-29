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Сегодня, 21:50

Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова

Ковальчук подпишет контракт со «Спартаком»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Илья Ковальчук
Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья не играл в хоккей два с половиной года.

В последний раз Илья Ковальчук играл в официальном матче 28 апреля 2021 года. В тот день его «Авангард» в шестом матче финала Кубка Гагарина победил ЦСКА в Балашихе, и капитан омичей в третий раз за карьеру поднял над головой Кубок Гагарина. С тех пор героя Квебека-2008 мы на льду не видели, но и официальных заявлений об уходе из большого спорта Илья не делал.

Илья Ковальчук. «Надо жить сегодняшним днем». Ковальчук — об окончании карьеры и «Спартаке»

По нашим данным, Ковальчук все-таки принял решение о продолжении игровой карьеры. В 40 лет легендарный форвард возвращается в родной «Спартак», с которым подпишет контракт до конца нынешнего сезона. Похожая ситуация была и в «Авангарде», только тогда Ковальчук ехал к одному хорошо знакомому тренеру — Бобу Хартли, а теперь — к другому, Алексею Жамнову.

Не секрет, что его фигура сыграла важную роль в решении звездного нападающего.
Сложно предугадать, в каком физическом состоянии находится форвард, но в одном можно не сомневаться — Ковальчук точно станет лидером команды в раздевалке и настоящим капитаном. На маленьких площадках куда важнее мастерство, которое у ветерана точно никуда не испарилось.

Повторится ли победная история с «Авангардом»? Шансы у «Спартака» с подписанием Ильи и вероятным трансфером центрфорварда Михаила Мальцева из системы «Лос-Анджелеса» только возрастают. Команда Жамнова впечатлила всех в первой половине регулярки ярким комбинационным хоккеем, особенно мощно выглядела тройка Голдобин — Морозов — Порядин. Но с травмой центра дела пошли похуже. Тем не менее, главный тренер ищет варианты и в матче с «Автомобилистом» даже разбил Голдобина и Порядина по разным звеньям.

Илья Ковальчук
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конкуренты тоже набирают ход. Победную серию выдал СКА, очень зрелую игру демонстрируют «Локомотив» и московское «Динамо», потихоньку выбирается из болота неудач ЦСКА. Только в Западной конференции у «Спартака» как минимум пять очень серьезных соперников — не забываем и о «Торпедо» Игоря Ларионова. Но с подписанием Ковальчука красно-белые добавляют очень важный элемент — победный опыт. Причем такой, которого нет практически ни у кого в лиге.

Илья Ковальчук
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 37 25 12 54
2 Авангард 35 23 12 49
3 Лада 37 19 18 46
4 Ак Барс 36 21 15 44
5 Сал. Юлаев 35 21 14 43
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 37 17 20 39
9 Амур 36 14 22 35
10 Нефтехимик 36 14 22 35
11 Адмирал 34 10 24 27
12 Барыс 36 10 26 27
Западная конференция И В П О
1 Спартак 37 24 13 51
2 Динамо М 36 24 12 51
3 Локомотив 35 22 13 47
4 Торпедо 37 21 16 45
5 СКА 35 22 13 44
6 ЦСКА 36 20 16 42
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 35 15 20 34
9 Сочи 36 14 22 30
10 Витязь 37 13 24 30
11 Куньлунь РС 38 12 26 29
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