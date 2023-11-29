Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова
В последний раз Илья Ковальчук играл в официальном матче 28 апреля 2021 года. В тот день его «Авангард» в шестом матче финала Кубка Гагарина победил ЦСКА в Балашихе, и капитан омичей в третий раз за карьеру поднял над головой Кубок Гагарина. С тех пор героя Квебека-2008 мы на льду не видели, но и официальных заявлений об уходе из большого спорта Илья не делал.
По нашим данным, Ковальчук все-таки принял решение о продолжении игровой карьеры. В 40 лет легендарный форвард возвращается в родной «Спартак», с которым подпишет контракт до конца нынешнего сезона. Похожая ситуация была и в «Авангарде», только тогда Ковальчук ехал к одному хорошо знакомому тренеру — Бобу Хартли, а теперь — к другому, Алексею Жамнову.
Не секрет, что его фигура сыграла важную роль в решении звездного нападающего.
Сложно предугадать, в каком физическом состоянии находится форвард, но в одном можно не сомневаться — Ковальчук точно станет лидером команды в раздевалке и настоящим капитаном. На маленьких площадках куда важнее мастерство, которое у ветерана точно никуда не испарилось.
Повторится ли победная история с «Авангардом»? Шансы у «Спартака» с подписанием Ильи и вероятным трансфером центрфорварда Михаила Мальцева из системы «Лос-Анджелеса» только возрастают. Команда Жамнова впечатлила всех в первой половине регулярки ярким комбинационным хоккеем, особенно мощно выглядела тройка Голдобин — Морозов — Порядин. Но с травмой центра дела пошли похуже. Тем не менее, главный тренер ищет варианты и в матче с «Автомобилистом» даже разбил Голдобина и Порядина по разным звеньям.
Конкуренты тоже набирают ход. Победную серию выдал СКА, очень зрелую игру демонстрируют «Локомотив» и московское «Динамо», потихоньку выбирается из болота неудач ЦСКА. Только в Западной конференции у «Спартака» как минимум пять очень серьезных соперников — не забываем и о «Торпедо» Игоря Ларионова. Но с подписанием Ковальчука красно-белые добавляют очень важный элемент — победный опыт. Причем такой, которого нет практически ни у кого в лиге.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|25
|12
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Лада
|37
|19
|18
|46
|4
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|5
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|37
|17
|20
|39
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|34
|10
|24
|27
|12
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|29.11
|16:30
|
Авангард – Витязь
|4 : 1
|29.11
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|3 : 2 Б
|29.11
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|5 : 3