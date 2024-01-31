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31 января, 00:56

Ковальчук — о возобновлении карьеры: «Хорошо чувствую себя физически, буду продолжать набирать обороты»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Илья Ковальчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о своем состоянии после возобновления карьеры.

«Ничего так, хорошо себя чувствую физически. Даже очень хорошо. Буду продолжать набирать обороты, ведь впереди самые важные матчи. Благодаря чему «Спартак» побеждает при потерях ключевых игроков? Собранно играем, используем свои моменты. А в матче с «Динамо» очень здорово отыграл Николашка (вратарь Дмитрий Николаев), в овертайме выручил. Меньшинство у нас отлично играет. Хотя в той же встрече с «Динамо» пропустили на последней минуте основного времени при игре «четыре на шесть», позволили сопернику перевести встречу в овертайм, но все равно в целом не даем соперникам успешно разыгрывать лишнего в нашей зоне. При том что удаляемся довольно много. Тут есть над чем работать, нужно поменьше давать соперникам шансов сыграть в большинстве. Ну и свое большинство нам тоже надо улучшать — этим будем заниматься и прибавлять.
Есть ли разница, с какого места выходить в плей-офф? Нет, самое главное — почувствовать уверенность, вкус победы. Потому что перед плей-офф очень важно быть на подъеме. И необходимо на подъеме войти в первый раунд, чтобы была уверенность, сыгранность друг с другом и полное понимание требований тренерского штаба. Так что впереди много работы. У нас еще есть десять игр в регулярном чемпионате. Будем надеяться, что еще прибавим за это время. Тем более у нас на оставшуюся часть регулярки хороший календарь, очень сильные соперники. И большинство игр дома — это здорово», — приводят «Известия» слова Ковальчука.

5 декабря 2023 года Ковальчук возобновил карьеру после двух лет паузы и подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне 40-летний хоккеист набрал 5 (4+1) очков в 13 матчах за красно-белых. Команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 56 матчах.

Источник: Известия
Илья Ковальчук
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ХК Спартак (Москва)
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