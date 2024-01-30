Защитник «Автомобилиста» Воробьев: «Против таких команд, как «Ак Барс», неприятно играть»

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев поделился мнением об успешной игре команды против «Ак Барса». «Автомобилист» трижды подряд обыгрывал казанцев в Екатеринбурге.

«Я не могу сказать, что есть какой-то победный рецепт. Казань — классная, мастеровитая команда. Против таких соперников неприятно играть, выходить, бороться. Думаю, команда вышла с сумасшедшим настроем, желанием победить. Поэтому в конце декабря получилась волевая победа», — приводит слова Воробьева Metaratings.ru.

«Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» пять из восьми последних матчей, в том числе — три из четырех последних игр в Екатеринбурге. В нынешнем сезоне команды провели четыре встречи, в которых казанский клуб одержал три победы.