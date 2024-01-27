Фанаты «Спартака» — о встрече с Ковальчуком: «На все интересующие нас вопросы были получены ответы»
Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» рассказало, как прошла встреча с форвардом Ильей Ковальчуком.
«Накануне матча с «Динамо» провели встречу с Ильей Ковальчуком. На все интересующие нас вопросы были получены ответы, раскрыты детали событий. Все недопонимания остались позади. Призываем всех красно-белых активно посещать матчи и гнать команду вперед с первой и до последней секунды. Ковальчук — это лишь единица в общекомандном построении. Выход «Спартака» в плей-офф — заслуга всей команды, заслужившей нашу поддержку», — сказано в сообщении «Фратрии».
«Спартак» на данный момент занимает четвертое место в Западной конференции и гарантировал себе участие в плей-офф. В последних 10 матчах красно-белые добились двух побед, еще трижды уступив в овертайме или по буллитам.
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Спартак – Динамо М
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