КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 9 сентября

5 матчей регулярного чемпионата КХЛ пройдут в субботу, 9 сентября. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи будут транслировать: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 9 сентября:

13:00. «Динамо М» — «Сочи»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

13:30. «Сибирь» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

14:00. «Авангард» — «Барыс»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

16:30. «Лада» — «Амур»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

17:00. «Витязь» — «Металлург Мг»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport», в Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения регистрации.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона