Хлыстов: «Пока у «Нефтехимика» не клеится, будем пытаться что-то менять»

Защитник «Нефтехимика» Никита Хлыстов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В такой ситуации сложно что-то говорить. Я считаю, что в команде не было тех, кому безразлично. Все стараются, просто какая-то несогласованность, особенно с выходом из своей зоны. Вроде разговаривали в перерывах о том, что нужно не терять шайбу на синей линии, при входе в чужую зону, проще выходить из своей. Пока не клеится, будем пытаться что-то менять. У ЦСКА — хорошее позиционное нападение. Когда ты долго не можешь выйти из зоны, нет сил на атаку, ты «закисляешься» и уже в средней зоне одна мысль — поменяться. От этого пошли удаления, второй период мы почти весь провели в меньшинстве. В третьем пытались достать какие-то эмоции, целью было не проиграть период, хотя бы какой-то характер показать. Я считаю, что мы не сломились, не поплыли», — цитирует пресс-служба КХЛ Хлыстова.

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» (1 очко). Следующий матч команда проведет 11 сентября дома против «Автомобилиста».