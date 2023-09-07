КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 7 сентября
Московское «Динамо» сыграет с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября
Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдут в четверг, 7 сентября. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.
«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей с формальными событиями. Смотреть видеотрансляции игр можно будет в прямом эфире на КХЛ ТВ и KHL PRIME.
Расписание и трансляции матчей КХЛ 7 сентября
15.30. «Сибирь» — «Барыс»
Онлайн-трансляция
16.30. «Авангард» — «Автомобилист»
Онлайн-трансляция
19.30. «Динамо» — «Металлург» Мг
Онлайн-трансляция
В сезоне-2022/2023 ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|2
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
|7.09
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|7.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|7.09
|19:30
|
Динамо – Металлург Мг
|- : -
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