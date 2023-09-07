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Сегодня, 07:00

КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 7 сентября

Московское «Динамо» сыграет с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккейный тренер Андрей Разин с игроками «Металлурга».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин с игроками.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдут в четверг, 7 сентября. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей с формальными событиями. Смотреть видеотрансляции игр можно будет в прямом эфире на КХЛ ТВ и KHL PRIME.

Расписание и трансляции матчей КХЛ 7 сентября

15.30. «Сибирь» — «Барыс»
Онлайн-трансляция

16.30. «Авангард» — «Автомобилист»
Онлайн-трансляция

19.30. «Динамо» — «Металлург» Мг
Онлайн-трансляция

В сезоне-2022/2023 ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.

КХЛ: где и как смотреть трансляции матчей

Хоккей
КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 3 3 0 6
2 Торпедо 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Спартак 3 2 1 4
5 СКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 3 2 1 4
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Сочи 3 1 2 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Витязь 3 1 2 2
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 3 2 1 4
2 Сал. Юлаев 3 2 1 4
3 Автомобилист 2 2 0 4
4 Металлург Мг 2 1 1 3
5 Трактор 3 1 2 3
6 Авангард 1 1 0 2
7 Амур 3 1 2 2
8 Сибирь 2 1 1 2
9 Барыс 2 0 2 1
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Адмирал 2 0 2 1
12 Лада 3 0 3 0
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12.09
7.09 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
7.09 16:30
Авангард – Автомобилист
 - : -
7.09 19:30
Динамо – Металлург Мг
 - : -
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