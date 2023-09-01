КХЛ: где и как смотреть трансляции матчей
Сезон-2023/24 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В регулярном чемпионате участвуют 23 клуба.
Где смотреть матчи КХЛ в России
Матчи КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Игры будут транслировать:
— каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime (кабельные телеканалы, доступны по подписке у большинства операторов цифрового вещания в пакетах домашнего телевидения и онлайн-платформ)
— сайт КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке)
— телеканал «Матч ТВ» (не все матчи, в зависимости от сетки вещания, других спортивных и неспортивных эфиров) и сайт федерального спортивного телеканала matchtv.ru
— онлайн-платформы «Кинопоиск» (по подписке в «Яндексе» или самом ресурсе) и Okko
Где смотреть матчи клубов КХЛ в городах лиги
Матчи некоторых клубов КХЛ транслируют региональные каналы. Приводим список телекомпаний, которые показывают игры клубов из своих городов в прямом эфире.
Западная конференция
СКА — «78»
«Локомотив» — «Первый ярославский»
«Торпедо» — «НН 24»
«Динамо-Минск» — «Беларусь 5»
Восточная конференция
«Ак Барс» — «ТНВ Татарстан»
«Салават Юлаев» — «БСТ»
«Авангард» — «12»
«Металлург» — «ТВ-ИН»
«Сибирь» — «ОТС»
«Адмирал» — «ОТВ Приморье»
«Амур» — «Губерния»
«Трактор» — «ОТВ»
«Барыс» — «Qazsport»
Матчи с участием вышеперечисленных команд смогут смотреть в прямом эфире только жители тех регионов, в которых выступает команда КХЛ.
Как смотреть матчи КХЛ за границей
Следить за играми КХЛ за пределами России можно с помощью букмекерских приложений. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации, затем будет доступен список матчей для просмотра.
В Северной Америке матчи КХЛ транслируются на телеканале ESPN+.
Какие страны показывают КХЛ
В Казахстане матчи КХЛ показывает телеканал «Qazsport», в Белоруссии — государственный канал «Беларусь 5».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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