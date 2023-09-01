КХЛ: где и как смотреть трансляции матчей

Матчи КХЛ можно смотреть на разных каналах и платформах.

Сезон-2023/24 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В регулярном чемпионате участвуют 23 клуба.

Где смотреть матчи КХЛ в России

Матчи КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Игры будут транслировать:

— каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime (кабельные телеканалы, доступны по подписке у большинства операторов цифрового вещания в пакетах домашнего телевидения и онлайн-платформ)

— сайт КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке)

— телеканал «Матч ТВ» (не все матчи, в зависимости от сетки вещания, других спортивных и неспортивных эфиров) и сайт федерального спортивного телеканала matchtv.ru

— онлайн-платформы «Кинопоиск» (по подписке в «Яндексе» или самом ресурсе) и Okko

Где смотреть матчи клубов КХЛ в городах лиги

Матчи некоторых клубов КХЛ транслируют региональные каналы. Приводим список телекомпаний, которые показывают игры клубов из своих городов в прямом эфире.

Западная конференция

СКА — «78»

«Локомотив» — «Первый ярославский»

«Торпедо» — «НН 24»

«Динамо-Минск» — «Беларусь 5»

Восточная конференция

«Ак Барс» — «ТНВ Татарстан»

«Салават Юлаев» — «БСТ»

«Авангард» — «12»

«Металлург» — «ТВ-ИН»

«Сибирь» — «ОТС»

«Адмирал» — «ОТВ Приморье»

«Амур» — «Губерния»

«Трактор» — «ОТВ»

«Барыс» — «Qazsport»

Матчи с участием вышеперечисленных команд смогут смотреть в прямом эфире только жители тех регионов, в которых выступает команда КХЛ.

Как смотреть матчи КХЛ за границей

Следить за играми КХЛ за пределами России можно с помощью букмекерских приложений. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации, затем будет доступен список матчей для просмотра.

В Северной Америке матчи КХЛ транслируются на телеканале ESPN+.

Какие страны показывают КХЛ

В Казахстане матчи КХЛ показывает телеканал «Qazsport», в Белоруссии — государственный канал «Беларусь 5».