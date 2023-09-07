Что будет дальше с Федотовым? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 14.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 14.00.
Главные темы:
— продолжение темы дела Федотова
— Хохлачеву не дали сыграть против «Спартака»
— Мичков попал в запас СКА на старте сезона
— ЦСКА проиграл два из первых трех матчей
— Мыскина станет президентом «Лады»
— итоги первой недели чемпионата
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|2
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
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8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
|7.09
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|7.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|7.09
|19:30
|
Динамо – Металлург Мг
|- : -
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