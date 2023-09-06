Нападающий «Витязя» Савчик: «В нашем звене появилась свежая струя»

Нападающий «Витязя» Иван Савчик прокомментировал свою первую заброшенную шайбу в КХЛ.

Форвард отметился голом в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 Б).

«Доля везения в первой моей шайбе есть, все для меня сделали партнеры, мне оставалось лишь попасть в пустые ворота. Самое главное — наша победа. Первый шаг сделан. Надеюсь, дальше будет лучше», — приводит пресс-служба клуба слова Савчика.

Также хоккеист ответил на вопрос, насколько появление Игоря Угольникова изменило рисунок игры его звена.

«Сложно ответить однозначно. Да, свежая струя появилась в звене. Быть может, тренерский штаб не совсем удовлетворяла наша связка с Владом Карой. Решили что-то поменять, и вот пришел результат», — добавил он.

Клуб из Подмосковья занимает 11-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 2 очка. «Адмирал» с 1 очком идет 11-м на «Востоке».

8 сентября «Витязь» сыграет против «Трактора», а «Адмирал» в этот же день встретится со «Спартаком».