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КХЛ перенесла из-за коронавируса уже 15 матчей

12:47
«Ак Барс» — ЦСКА. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Ак Барс» — ЦСКА. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Количество перенесенных из-за коронавируса матчей регулярного чемпионата КХЛ достигло 15.

Сегодня, 11 января, лига объявила о переносе двух игр с участием «Торпедо» — против «Барыса» (11 января) и «Куньлуня» (13 января).

Больше всего матчей перенесено с участием «Автомобилиста», таких игр пять.

Список отмененных и перенесенных матчей КХЛ сезона-2021/22:

«Салават Юлаев» — «Трактор» (7 ноября 2021 года)

«Йокерит» — «Автомобилист» (должен был состояться 3 января 2022 года, новая дата проведения — 22 января)

«Авангард» — «Автомобилист» (5 января)

«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (7 января)

«Йокерит» — «Салават Юлаев» (8 января)

СКА — ЦСКА (9 января)

«Автомобилист» — «Локомотив» (9 января)

«Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (10 января)

«Торпедо» — «Барыс» (11 января)

ЦСКА — «Сочи» (11 января)

«Авангард» — «Салават Юлаев» (12 января)

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) (12 января)

«Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» (13 января)

«Металлург» — «Динамо» (Рига) (15 января)

«Автомобилист» — «Динамо» (Рига) (17 января)

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/11/495727.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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