КХЛ перенесла из-за коронавируса уже 15 матчей
Количество перенесенных из-за коронавируса матчей регулярного чемпионата КХЛ достигло 15.
Сегодня, 11 января, лига объявила о переносе двух игр с участием «Торпедо» — против «Барыса» (11 января) и «Куньлуня» (13 января).
Больше всего матчей перенесено с участием «Автомобилиста», таких игр пять.
Список отмененных и перенесенных матчей КХЛ сезона-2021/22:
«Салават Юлаев» — «Трактор» (7 ноября 2021 года)
«Йокерит» — «Автомобилист» (должен был состояться 3 января 2022 года, новая дата проведения — 22 января)
«Авангард» — «Автомобилист» (5 января)
«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (7 января)
«Йокерит» — «Салават Юлаев» (8 января)
СКА — ЦСКА (9 января)
«Автомобилист» — «Локомотив» (9 января)
«Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (10 января)
«Торпедо» — «Барыс» (11 января)
ЦСКА — «Сочи» (11 января)
«Авангард» — «Салават Юлаев» (12 января)
«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) (12 января)
«Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» (13 января)
«Металлург» — «Динамо» (Рига) (15 января)
«Автомобилист» — «Динамо» (Рига) (17 января)
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