В ЦСКА выявили еще десять случаев заражения коронавирусом

Десять новых случаев заражения коронавирусом выявили в системе хоккейного ЦСКА, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Положительный результат теста на коронавирус выявили у трех представителей основной команды ЦСКА, еще семь случаев зафиксированы в «Красной армии», выступающей в МХЛ. Ранее ЦСКА сообщал о 17 случаях заражения коронавирусом в клубе.

«Красная армия» должна провести очередные матчи МХЛ против «Динамо» 11 и 12 января.

С начала года КХЛ отменила 12 матчей. Помимо ЦСКА, массовые случаи заражения коронавирусом были выявлены еще в трех клубах — екатеринбургском «Автомобилисте», уфимском «Салавате Юлаеве» и рижском «Динамо».