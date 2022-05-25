КХЛ осудила слова Измайлова о спортивных журналистах в России

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отреагировала на слова руководителя проектов отдела организации и проведения мероприятий организации Романа Измайлова. Ранее Измайлов заявил о смерти спортивной журналистики в России.

«КХЛ осуждает высказывание руководителя отдела по работе со зрителями Романа Измайлова. КХЛ отмечает, что данные высказывания были опубликованы в личном блоге сотрудника и не являются официальной позицией лиги. Сотруднику были применены дисциплинарные меры в соответствии с внутренним уставом организации» , — говорится в заявлении КХЛ.

В КХЛ также отметили, что в своей работе придерживаются политики максимальной открытости представителями СМИ.

«Ежегодно в регламент по маркетингу и коммуникациям вносятся правки, направленные на создание комфортных условия для работы СМИ как на аренах, так и за их пределами. Представители СМИ являются неотъемлемой и важной частью всех мероприятий КХЛ и клубов, от самих игр до церемоний закрытия сезона. Лига будет продолжать придерживаться данной политики», — заявили в КХЛ.