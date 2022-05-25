Стали известны суммы новых контрактов Войнова и Шипачева в «Ак Барсе»

«Ак Барс» подписал новые контракты на три года с защитником Вячеславом Войновым и форвардом Вадимом Шипачевым.

Как стало известно «СЭ», Войнов получит в сезоне-2022/23 65 миллионов рублей, а в двух последующих — по 75. Шипачев в каждом из трех сезонов заработает по 75 миллионов рублей.

По действовавшим ранее контрактам, в сезоне-2022/23 Войнов должен был получить 75 миллионов рублей, а Шипачев — 95. У Вадима контракт с такой же зарплатой действовал и на сезон-2023/24.

Таким образом, в платежке на следующий сезон «Ак Барс» сэкономил 30 миллионов рублей.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12». На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».