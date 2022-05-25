Руководитель проектов КХЛ: «Спортивная журналистика в России мертва»

Руководитель проектов отдела организации и проведения мероприятий Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Роман Измайлов отреагировал на результаты премии организации по маркетингу и коммуникациям. Он заявил о смерти спортивной журналистики в России.

«Могу отметить по завершении мероприятия только одно. В борьбе за самое глубокое лизоблюдство в сторону лиги победила сама лига — произошло вручение наград от департамента коммуникаций от себя всем на свете и не по своим направлениям в том числе.

Радует одно — не вручили вообще лучшего журналиста, ибо спортивная журналистика в России мертва, и что не позвали претендентов опустошить запасы алкоголя, все выпили уже на церемонии закрытия сезона. Лососните тунца, гнилые репостеры и саркасты, чтоб вам своей же желчью подавиться, неблагодарные.

Спасибо хочется сказать ЦСКА и СКИФу за выступления на сессии, где хотя бы попытались образумить «топовые» СМИ от полной реструктуризации и получения прибыли в сторону освещения событий.

Хотя... Кому какое дело, если на семинар кто-то приезжает чисто покушать и напиться?" — написал Измайлов.

Руководитель проектов КХЛ удалил пост и оставил следующий комментарий: «Пост удален из уважения к коллегам, курирующим деятельность возмутившей меня клиентской группы».