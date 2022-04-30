Яковлев: «Хотелось бы остаться в «Металлурге»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев после поражения от ЦСКА (1:4, 3-4 в серии) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что хотел бы остаться в команде.

«Я договорился с агентом, что он меня не трогает в плей-офф. Уверен, что он ни с кем не договорился и не принял за меня никаких решения. День-два будем общаться и созваниваться. Конечно, как местному воспитаннику и капитану команды мне хотелось бы остаться».

30-летний Яковлев в этом сезоне провел 48 матчей в регулярке, в которых набрал 16 (2+14) очков. В плей-офф у него 24 матча и 15 (2+13) очков.