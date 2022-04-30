Нападающие Каюмов и Красковский продлили контракты с «Локомотивом»

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артуром Каюмовым. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2022/2023, сообщает пресс-служба клуба.

Дебютировав в КХЛ в сезоне 2016/2017 гг., Артур на данный момент сыграл за команду 266 матчей, набрал 103 (50+53) очка.

«Локомотив» также продлил контракт с нападающим Павлом Красковским. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2023/2024.

Предстоящий сезон будет для форварда уже 10-м на уровне КХЛ. За предыдущие девять Павел сыграл 386 матчей, набрав 114 (48+66) очков.

«Локомотив» кроме того продлил контракты с нападающим Георгием Ивановым и голкипером Даниилом Исаевым. Новые соглашения будет действовать до окончания сезона 2023/2024.

За предыдущие 5 сезонов в КХЛ Георгий сыграл 239 матчей, набрал 60 (21+39) очков. 22-летний вратарь — воспитанник нашего клуба, двукратный обладатель Кубка Харламова в составе «Локо». В КХЛ Даниил сыграл 22 матча и в трёх из них оставлял ворота в неприкосновенности.