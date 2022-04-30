42-летний Еременко покидает «Динамо». Также клуб не стал продлевать контракты с тремя легионерами

42-летний вратарь Александр Еременко и еще несколько игроков покидают «Динамо»

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42-летний вратарь Александр Еременко покидает «Динамо». Клуб не будет предлагать ему новый контракт, сообщает пресс-служба команды.

Также московскую команду покидают три легионера: Антон Ведин, Роб Клинкхаммер и Оскар Линдберг.

Кроме того, Андрей Сергеев и Антон Белов покидают московское «Динамо».

Московское «Динамо» сделало квалификационное предложение 10 игрокам. В список входят: Егор Брызгалов, Иван Дидковский, Антон Косолапов, Богдан Тринеев, Дмитрий Меньшатов, Александр Кисаков, Василий Мачулин, Андрей Никонов, Кирилл Ващилин, Михаил Большаков.