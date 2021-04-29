Канарейкин заявил, что Восточная конференция заслужила победу в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал победу омичей над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

«Прежде всего, стоит сказать, что Восточная конференция в этом году была более достойна Кубка Гагарина, это было видно и по регулярному чемпионату. Казань, Омск — это были явные претенденты. И омичи доказали свою состоятельность в финале. Закономерная победа. Поздравим и руководителей, и тренерский штаб, и ребят с долгожданной победой. Все было направлено на эту цель. Подбор игроков очень солидный для нашей лиги, в нужные моменты закрывались все позиции, которые требовали усиления по ходу чемпионата, были правильные приобретения», — цитирует «Газета.Ru» Канарейкина.

Специалист отметил игроков, чью роль в успехе «Авангарда» считает наиболее значимой, а также назвал переломный момент в финальной серии.

«Команда сбалансированная, удалось создать баланс взрослых, опытных бойцов и ввести молодежь — это и Семен Чистяков, и Егор Чинахов. Конечно, было важным приобретение Ильи Ковальчука — это значимая фигура, в том числе и в психологическом плане. Он правильно и солидно отыграл весь плей-офф. Нельзя не отметить вратаря Шимона Грубеца, который прибавил в решающих играх, и, конечно, Дамира Шарипзянова, который был ключевой фигурой в обороне. Молодцы.



Думаю, что ЦСКА проиграл серию в четвертой игре. У них все было: повели в счете 2:1, провели хороший первый период. А потом без дисциплины команда просто отдала игру. И удача ушла, фортуна отвернулась — так всегда бывает в спорте, да и везде: надо берешь то, что ты имеешь на данный момент. Считаю, что ЦСКА сломал себя сам в четвертой игре. И Шалунов дисквалификацию получил. Нельзя не отметить, что не сработали некоторые приобретения ЦСКА. Обмен Сошникова из «Салавата Юлаева» не удался, игрок потерялся. Это были ошибки руководства», — добавил Канарейкин.

«Авангард» выиграл финальную серию Кубка Гагарина у ЦСКА в шести матчах. Решающая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу омичей, автором победной шайбы стал Сергей Толчинский, который перешел в команду из ЦСКА летом 2020 года.