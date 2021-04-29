ЦСКА планирует вернуть Григоренко

По информации «СЭ», форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко может подписать контракт с ЦСКА на следующий сезон. Вероятность возвращения нападающего в армейский клуб можно оценить как высокую.

Нынешний сезон 26-летний нападающий проводит в НХЛ и в 27 матчах регулярного чемпионата набрал всего 10 (3+7) очков. Григоренко выступал за армейцев с 2017 по 2020 год.

В сезоне-2020/21 ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина и проиграл в шести матчах «Авангарду» (2-4).

(Михаил Зислис)