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ЦСКА планирует вернуть Григоренко

14:17
Михаил Григоренко может подписать контракт с ЦСКА. Фото instagram.com/bluejacketsnhl
Михаил Григоренко может подписать контракт с ЦСКА. Фото instagram.com/bluejacketsnhl
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По информации «СЭ», форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко может подписать контракт с ЦСКА на следующий сезон. Вероятность возвращения нападающего в армейский клуб можно оценить как высокую.

Нынешний сезон 26-летний нападающий проводит в НХЛ и в 27 матчах регулярного чемпионата набрал всего 10 (3+7) очков. Григоренко выступал за армейцев с 2017 по 2020 год.

В сезоне-2020/21 ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина и проиграл в шести матчах «Авангарду» (2-4).

(Михаил Зислис)

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