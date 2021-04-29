Виталий Прохоров рассказал, для чего Илья Ковальчук нужен «Авангарду»

Олимпийский чемпион-1992 по хоккею Виталий Прохоров оценил игру омского «Авангарда» в финальной серии Кубка Гагарина.

«Новая команда выиграла Кубок Гагарина — она долго шла к этому и добилась того, чего хотела, это дорогого стоит. «Авангард» оказался сильнее за счет дисциплины, характера и правильного тактического построения игры тренером. У него есть помощник — Илья Ковальчук, именно в этом я вижу его цель пребывания в команде. Это непререкаемый авторитет, двигатель, который изнутри толкает ребят вперед. Это невидимая работа, но она, несомненно, есть. Он имеет уважение, это лидер, за которым игроки идут», — цитирует Прохорова «Газета.Ru».

Омский клуб обыграл ЦСКА (1:0) и победили в финальной серии со счетом (4-2).