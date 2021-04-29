Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Виталий Прохоров рассказал, для чего Илья Ковальчук нужен «Авангарду»

14:13
Виталий Прохоров. Фото Юрий Кузьмин.
Виталий Прохоров. Фото Юрий Кузьмин.
Теги:

Олимпийский чемпион-1992 по хоккею Виталий Прохоров оценил игру омского «Авангарда» в финальной серии Кубка Гагарина.

«Новая команда выиграла Кубок Гагарина — она долго шла к этому и добилась того, чего хотела, это дорогого стоит. «Авангард» оказался сильнее за счет дисциплины, характера и правильного тактического построения игры тренером. У него есть помощник — Илья Ковальчук, именно в этом я вижу его цель пребывания в команде. Это непререкаемый авторитет, двигатель, который изнутри толкает ребят вперед. Это невидимая работа, но она, несомненно, есть. Он имеет уважение, это лидер, за которым игроки идут», — цитирует Прохорова «Газета.Ru».

Омский клуб обыграл ЦСКА (1:0) и победили в финальной серии со счетом (4-2).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/29/n_15920462.shtml

Читайте также

Капустин, Стась и Потапов станут игроками «Трактора»
Вдова Табакова назвала виновных в признании Прокловой о насилии
Европарламент призвал ЕС остановить реализацию «Северного потока – 2»
Как приготовить черную соль в Чистый четверг и отогнать беды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд