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Сегодня, 19:27

Каменский — о победе «Локомотива»: «Авангард» экономил силы на следующий матч»

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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом» (7:0, 2-1) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«В этой игре «Локомотив» был сильнее. После четвертого гола «Авангард» перестал играть. Видимо, экономит силы на следующий матч. Потому что следующий матч будет самым главным. Если «Авангард» выиграет, серия продолжится, если нет, то на 90 процентов это конец и победа за «Локомотивом». В плей-офф может выиграть любая команда», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - СКА
0 - 0
4. Автомобилист - СКА
0 - 0
0 - 1
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
1 - 0
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Динамо М
0 - 0
4. Трактор - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
0 - 0
4. Локомотив - Авангард
0 - 0
0 - 2
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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23.03
18.03 16:30
Авангард – Локомотив
 0 : 7
18.03 19:30
Динамо М – Трактор
 - : -
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