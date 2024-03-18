Каменский — о победе «Локомотива»: «Авангард» экономил силы на следующий матч»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом» (7:0, 2-1) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«В этой игре «Локомотив» был сильнее. После четвертого гола «Авангард» перестал играть. Видимо, экономит силы на следующий матч. Потому что следующий матч будет самым главным. Если «Авангард» выиграет, серия продолжится, если нет, то на 90 процентов это конец и победа за «Локомотивом». В плей-офф может выиграть любая команда», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.