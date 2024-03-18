«Авангард» — «Локомотив»: видеообзор матча

«Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл на выезде «Авангард» — 7:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

Дубль оформил Степан Никулин, еще по голу забили Максим Березкин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин, забросивший в пустые ворота. После третьей пропущенной шайбы вратарь омичей Илья Проскуряков сменил Павла Хомченко.

Счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.