Кравец — о 0:7 от «Локомотива»: «Опустили ниже канализации»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги второго матча серии с «Локомотивом» (0:7).

— Счет сам за себя говорит, — сказал Кравец на пресс-конференции. — Проиграли по всему: по борьбе, голам, моментам. Оценка одна — кол. Единственное, спасибо болельщикам, что они до конца поддерживали нас, верили в команду.

— Почему сегодня все пошло не так? Почему команда оказалась неготовой?

— Если бы была не готова, то мы пропустили бы семь в первом периоде. Техническое мастерство, вывод шайбы из зоны — этого не было. Надо понимать, что с этим соперником нужно играть быстро, агрессивно и точно. Нельзя допускать столько ошибок.

— Сменили вратаря после третьей пропущенной шайбы. Это просьба Хомченко?

— Ну а сколько можно его насиловать? Он старался, много помог, но решили выпустить Проскурякова.

— Как поправить психологию к следующему матчу?

— Если ты сильный человек, играешь в «Авангарде», ты сам должен понимать, что тебя опустили ниже канализации. Надо выходить и доказывать.

Счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.