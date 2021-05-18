Иван Телегин перешел в «Авангард»
11:26
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт на два года с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина, трехкратным чемпионом России, 29-летним нападающим Иваном Телегиным, сообщает сайт клуба 18 мая.
В прошедшем сезоне Телегин в составе ЦСКА провел 57 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+9».
Накануне московский клуб расторг контракт с хоккеистом.
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