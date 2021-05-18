Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Волков — о контракте с Телегиным: «Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру»

11:29
Теги:

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Иванов Телегиным.

«Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятерок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально», — приводит слова Волкова сайт омичей.

В прошедшем сезоне Телегин в составе ЦСКА провел 57 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+9».

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42317/

Читайте также

Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ
Зарезанные у вокзала в Екатеринбурге мужчины оказались вахтовиками
Немецкий журналист оценил парад Победы в Москве
В каком селе обнаружили тело младенца в Бурятии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд