Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Иванов Телегиным.

«Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятерок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально», — приводит слова Волкова сайт омичей.

В прошедшем сезоне Телегин в составе ЦСКА провел 57 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+9».