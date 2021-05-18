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Ленар Мансуров подписал контракт с «Ак Барсом»

10:48
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Нападающий «Нефтяника» Ленар Мансуров подписал контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне форвард играл за «Нефтяник» в Высшей хоккейной лиге и провел 42 матча в регулярном чемпионате, набрал 11 (9+2) очков. В плей-офф у Мансурова 3 (1+2) очка в 8 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/

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