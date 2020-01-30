Илья Воробьев: «Каждое очко сейчас для «Металлурга» на вес золота»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Йокерита» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Магнитогорцы занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

— «Йокерит» с победой, а для нас очень обидное поражение, — цитирует Воробьева официальный сайт «Металлурга». — Мы отыгрались с 0:2. Первый период был неудачный, с шести бросков пропустили два гола. Потом много работали, отличный второй период, но в концовке немного не дотерпели, «6 на 5» нам забили, и овертайм оказался неудачным, поэтому довольствуемся только одним очком. Но каждое очко для нас сейчас на вес золота.