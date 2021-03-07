Игорь Никитин — о победе над «Спартаком»: «Соперник хорошо играет»
21:04
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф против «Спартака» (3:0).
— Тяжелая игра, ребята — молоды, готовимся дальше, — цитирует тренера сайт красно-белых.
— С чем связываете такую большую статистику бросков от «Спартака»?
— «Спартак» хорошо играет. Третья игра, плюс меньшинство силы забирало, мы готовились к такому развитию событий.
— Про удаления. Сами могли поспокойнее играть или «Спартак» давал много повода?
— Все удаления — зона атаки, средняя зона. Такие удаления не спасают, ребята, я думаю, сообразят, что так делать нельзя.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-07-03-21/
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