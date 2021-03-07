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Игорь Никитин — о победе над «Спартаком»: «Соперник хорошо играет»

21:04
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф против «Спартака» (3:0).

— Тяжелая игра, ребята — молоды, готовимся дальше, — цитирует тренера сайт красно-белых.

— С чем связываете такую большую статистику бросков от «Спартака»?

— «Спартак» хорошо играет. Третья игра, плюс меньшинство силы забирало, мы готовились к такому развитию событий.

— Про удаления. Сами могли поспокойнее играть или «Спартак» давал много повода?

— Все удаления — зона атаки, средняя зона. Такие удаления не спасают, ребята, я думаю, сообразят, что так делать нельзя.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-07-03-21/

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