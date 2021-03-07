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Знарок рассказал, в чем надо прибавлять «Спартаку» в серии против ЦСКА

21:07
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок был немногословен после поражения от ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф (0:3).

— Как-то можно улучшить игру «Спартака» в дальнейшем?

— Бросали, но нужно было дорабатывать до конца. Надо идти на пятак и дорабатывать там, бороться за шайбу, за отскоки, — приводит слова тренера сайт красно-белых.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-07-03-21/

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