Знарок рассказал, в чем надо прибавлять «Спартаку» в серии против ЦСКА
21:07
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок был немногословен после поражения от ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф (0:3).
— Как-то можно улучшить игру «Спартака» в дальнейшем?
— Бросали, но нужно было дорабатывать до конца. Надо идти на пятак и дорабатывать там, бороться за шайбу, за отскоки, — приводит слова тренера сайт красно-белых.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-07-03-21/
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