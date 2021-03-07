Гатиятулин: «Видно было сразу, что свежести не хватало»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат третьего матча первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (4:0).

— Третья игра серии. Видно было сразу, что свежести не хватало, плюс подвела игровая дисциплина. Пропустили ненужный гол, пришлось раскрываться, случились ошибки и за эти ошибки соперник нас наказал. Тем не менее, ребята с первой до последней секунды старались переломить, забить. По самоотдаче ни к кому нет претензий. Есть день, чтобы разобрать ошибки. Отдельное спасибо болельщикам за поддержку, — цитирует тренера сайт «Трактора».

— В чем был смысл смены голкипера на шестого полевого игрока в конце встречи?

— Неважно счет 0:3 или 0:4. Если есть возможность забить гол — нужно ее использовать.

— Вы сказали, что команде не хватило свежести. Почему тогда не использовали игроков из резерва?

— Возможно, в следующей игре кто-то будет. Начали сегодня неплохо первый период, пропустили ненужные голы, пришлось взламывать оборону, больше играть в давление. В этом, возможно, причина, что не хватило свежести.