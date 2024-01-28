Хоккеисты СКА попросили Путина помочь с транспортом для петербургских болельщиков

Хоккеисты клуба СКА попросили президента России Владимира Путина помочь в решении вопроса с транспортом для болельщиков в связи с планируемой реконструкцией ближайшей к спортивно-концертному комплексу «СКА Арена» станции метро, информирует РИА Новости.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге и пообщались со спортсменами.

В ходе этой встречи капитан СКА Александр Никишин в разговоре с президентом России сказал: «Владимир Владимирович, есть большой вопрос». На это Путин в шутку ответил: «Сколько?», имея в виду денежную помощь, что развеселило всех участников встречи.

Как пояснил спортсмен, команда обеспокоена тем, что в связи с планами закрытия на реконструкцию станции метро «Парк Победы», от которой проще всего добраться до «СКА Арены», болельщикам будет сложнее попасть на матчи.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ заверил, что городские власти решат этот вопрос, обеспечив дополнительный транспорт от других удобных станций метро.

СКА проведет первый матч на новой арене 11 февраля против «Сочи».