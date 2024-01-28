«Лада» обыграла «Нефтехимик»

«Лада» на выезде победила «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

У гостей дубль оформил Павел Куликов.

«Лада» набрала 70 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд и с 57 очками находится на 8-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Куликов — 2, 24:23 — 0:1. Куликов — 3, 58:40 — 0:2.

Вратари: Тихомиров (58:46 — 59:32, 59:38) — Подъяпольский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 50 (17+9+24) — 20 (9+5+6).

Судьи: Гамалей, Соин.

28 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3006 зрителей.