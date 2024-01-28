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Сегодня, 18:26

Путин и Лукашенко вышли на лед арены СКА посмотреть тренировку хоккеистов

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Как информирует ТАСС, лидеры стран не только пообщались с хоккеистами СКА, но и вышли на лед посмотреть на их тренировку.

Осмотрев ледовую арену, Путин и Лукашенко направились в раздевалку хоккейной команды, чтобы пообщаться со спортсменами. В конце встречи, которая проходила в непринужденной и доброжелательной обстановке, хоккеисты пригласили глав государств выйти на лед, чтобы посмотреть их тренировку, и те ответили согласием. Путин и Лукашенко наблюдали за хоккеистами несколько минут.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тыс. кв. м является самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысяч зрителей. 9 и 10 декабря она приняла матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40 066 зрителей.

СКА проведет первый матч на новой арене 11 февраля против «Сочи».

Источник: ТАСС
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2 Авангард 56 38 18 79
3 Сал. Юлаев 56 35 21 75
4 Трактор 57 32 25 70
5 Автомобилист 58 32 26 70
6 Ак Барс 56 33 23 68
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8 Нефтехимик 57 23 34 57
9 Сибирь 56 22 34 53
10 Амур 56 21 35 53
11 Адмирал 56 17 39 45
12 Барыс 56 19 37 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Динамо М 56 36 20 77
3 Локомотив 55 36 19 76
4 Спартак 57 33 24 74
5 Торпедо 55 32 23 68
6 Северсталь 55 28 27 63
7 ЦСКА 55 28 27 61
8 Динамо Мн 55 25 30 55
9 Сочи 56 18 38 42
10 Витязь 55 17 38 41
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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