Путин и Лукашенко вышли на лед арены СКА посмотреть тренировку хоккеистов
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Как информирует ТАСС, лидеры стран не только пообщались с хоккеистами СКА, но и вышли на лед посмотреть на их тренировку.
Осмотрев ледовую арену, Путин и Лукашенко направились в раздевалку хоккейной команды, чтобы пообщаться со спортсменами. В конце встречи, которая проходила в непринужденной и доброжелательной обстановке, хоккеисты пригласили глав государств выйти на лед, чтобы посмотреть их тренировку, и те ответили согласием. Путин и Лукашенко наблюдали за хоккеистами несколько минут.
Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тыс. кв. м является самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысяч зрителей. 9 и 10 декабря она приняла матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40 066 зрителей.
СКА проведет первый матч на новой арене 11 февраля против «Сочи».
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|41
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|Куньлунь РС
|56
|17
|39
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|28.01
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|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
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Амур – Металлург Мг
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|28.01
|14:00
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Авангард – Трактор
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|14:00
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Барыс – Ак Барс
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|28.01
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Северсталь – ЦСКА
|- : -
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Нефтехимик – Лада
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|28.01
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