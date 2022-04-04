Хартли остался удовлетворен результатом «Авангарда» в сезоне

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался удовлетворен выступлением команды в сезоне-2021/22.

«Я удовлетворен сезоном. Мы знали, что от нас будут ждать многого. В такой ситуации всегда интересно работать. У нас было много новичков. Мы сплотились, стали одной крепкой семьей. Наверное, нам пошла на пользу пауза в Олимпиаду, ребята многое сделали, чтобы подготовиться к плей-офф», — заявил Хартли.

В нынешнем сезоне омский клуб дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» (3-4 в серии).