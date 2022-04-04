Знарок не ведет переговоров с «Ак Барсом» и «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», бывший тренер СКА и сборной России Олег Знарок на данный момент не ведет переговоров с «Авангардом» и «Ак Барсом».

Ранее сообщалось об интересе этих клубов к тренеру, приведшему сборную России к победе на Олимпиаде-2018.

Также Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина: с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).

Напомним, что в этом сезоне «Авангард» тренировал Боб Хартли, «Ак Барс» — Дмитрий Квартальнов.