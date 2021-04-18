Хартли: «Матч с ЦСКА можно назвать практически идеальным»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над московским ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (4:1).

— Действительно, сложно ожидать большего, чем сегодня показали наши ребята. Они сумели оставить все эмоции позади после победы в серии над Казанью. У нас оставалось всего лишь несколько дней для того, чтобы перестроиться и настроиться на новую серию, на финал. Вчера мы практически лишь несколько минут провели на льду для того, чтобы эту энергию вновь в себе возродить. Я очень доволен, все здорово себя показали, просто невероятный матч сегодня отыграли. Его можно назвать практически идеальным: я считаю, что идеальных хоккейных матчей не бывает, но сегодняшний был близок к тому, чтобы таковым называться. Ребята старались, работали, выкладывались, очень дисциплинированно действовали. Заслуженная победа, очень приятно ее сегодня одержать.

— ЦСКА каждый период начинал с мощного натиска, три-пять минут атаковал, а потом «Авангард» перехватывал инициативу. Вы предвидели это, были готовы к такому?

— Мы знаем ЦСКА, они также знают нас, и я думаю, что секретов уже практически никаких не остается, несмотря на то, что мы в разных конференциях. Но мы уже встречались в плей-офф, и когда такое происходит, неважно, в прошлом или в позапрошлом году, то ты команду хорошо знаешь. При этом у нас произошло больше изменений в составе, если сравнивать с финалом двухгодичной давности, но они были первыми в лиге по итогам регулярки, и если такое происходит после 60 матчей, то понятно, что здесь не одно везение — это говорит о том, что команда действительно очень сильная. Я уже ранее говорил, что ЦСКА — это своего рода модель, на которую должны ориентироваться в принципе все. Очень сильный клуб, очень сильная команда, — приводит слова Хартли официальный сайт омского клуба.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 20 апреля на «ЦСКА Арене».