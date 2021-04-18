Финал начался с сюрприза. «Авангард» уверенно разобрался с ЦСКА

Повторения 2019 года уже не будет — омичи повели в битве за Кубок Гагарина и точно не проиграют 0-4.

Кубок Гагарина-2021. Финал. Первый матч

ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Чинахов — 5 (Чистяков, Каски), 15:57 — 0:1. Готовец — 3 (Толчинский, Семенов), 30:42 — 0:2. Локтионов — 2, 41:01 — 1:2. Буше — 6 (бол., Найт, Толчинский), 51:23 — 1:3. Каблуков — 1 (п.в., Потапов), 57:38 — 1:4.

Вратари: Юханссон (56:03 — 57:38) — Грубец.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (17+5+7) — 26 (5+8+13).

Судьи: Оленин, Раводин.

18 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7138 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

В последнем сезоне КХЛ, доигранном до конца, два года назад в финале встретились ЦСКА и «Авангард». 4-0 в решающей серии при подавляющем преимуществе армейцев — вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, вспоминает тот финал с ностальгией. Видеть вынос тела в главной серии года не хочется никому. И перед нынешним финалом многие выражали опасения, что это может повториться.

Но диспозиция сильно изменилась. ЦСКА покинули главные герои той команды — Илья Сорокин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров. Да, раскрылась тройка Шалунова, но в целом по уровню мастерства нынешний ЦСКА заметно уступает тому, что два сезона назад разорвал всех в плей-офф.

«Авангард» же, напротив, стал посильнее. И дело даже не в наличии Ковальчука или разыгравшегося Толчинского. У команды Боба Хартли очень ровные звенья, а нынешние легионеры по классу заметно превосходят Деарне, Тальбо, Франсона и остальных, которые были два года назад.

У ЦСКА было на три дня отдыха больше, чем у соперника по финалу, но «Авангард» никак от этого не пострадал. В первом периоде хозяева давили, перебросали соперника в три с лишним раза (17-5), но не смогли реализовать ни одного момента. А вот омичи сумели открыть счет — Ларс Юханссон не увидел броска Егора Чинахова.

Можно долго владеть шайбой в чужой зоне, но без обострений сложно заставить соперника ошибиться. ЦСКА мучил «Авангард» позиционными атаками, но сами армейцы не справлялись в обороне. Как и на старте серии с «Ак Барсом», неожиданно выстрелил белорусский защитник Кирилл Готовец. Игрок, забросивший всего одну шайбу в регулярке, забил уже третий гол в плей-офф, причем на решающих стадиях.

Атаки ЦСКА принесли плоды только в начале третьего периода. Ошибся обычно надежный финский защитник «Авангарда» Вилле Покка. Он был первым на шайбе, но упустил из виду накатывавшего Андрея Локтионова. Форвард ЦСКА перехватил шайбу и переиграл Грубеца, который не ожидал такой ошибки собственного защитника перед воротами.

Подвела армейцев дисциплина. В середине периода они заработали удаление за нарушение численного состава, и сопернику понадобилось всего 12 секунд, чтобы преподать мастер-класс на тему «Как разыгрывать большинство».

Армейцы в два раза больше провели времени в атаке, нагружали Грубеца, но в итоге проиграли первый матч в серии. Повторения финала-2019 уже не будет, и вряд ли кто-то откажется, если команды зарубятся так же, как «Авангард» с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции. Омичи пока сохраняют традиции той серии — выигрывает команда, которая играет на выезде и при этом открывает счет в матче.