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Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче финала Кубка Гагарина

22:53
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в первом матче финала Кубка Гагарина-2021 был краток.

— «Авангард» в три раза превзошел ЦСКА по блокированным броскам и силовым приемам. Значит ли это, что соперник сегодня больше хотел победить?

— Есть логика в ваших словах и этой статистике.

(Официальный сайт ЦСКА)

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_avangard_poslematchevaya_press_konferentsiya18_04_2021/

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры