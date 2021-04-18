Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче финала Кубка Гагарина
22:53
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в первом матче финала Кубка Гагарина-2021 был краток.
— «Авангард» в три раза превзошел ЦСКА по блокированным броскам и силовым приемам. Значит ли это, что соперник сегодня больше хотел победить?
— Есть логика в ваших словах и этой статистике.
(Официальный сайт ЦСКА)
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_avangard_poslematchevaya_press_konferentsiya18_04_2021/
7
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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