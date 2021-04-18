Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в первом матче финала Кубка Гагарина-2021 был краток.

— «Авангард» в три раза превзошел ЦСКА по блокированным броскам и силовым приемам. Значит ли это, что соперник сегодня больше хотел победить?

— Есть логика в ваших словах и этой статистике.

(Официальный сайт ЦСКА)