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«Авангард» победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

20:23
18 апреля 2021 года. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Авангард» — 1:4. Фото ХК Авангард, Twitter
18 апреля 2021 года. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Авангард» — 1:4. Фото ХК Авангард, Twitter
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«Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина в гостях победил ЦСКА со счетом 4:1.

В составе омского клуба голы забили Егор Чинахов, Кирилл Готовец, Рид Буше (в большинстве) и Илья Каблуков (в пустые ворота). У армейцев отличился Андрей Локтионов.

Счет в серии стал 1-0. Второй матч пройдет 20 апреля также на «ЦСКА Арене».

КХЛ

Плей-офф

Финал

Первый матч

ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Чинахов — 5 (Чистяков, Каски), 15:57 — 0:1. Готовец — 3 (Толчинский, Семенов), 30:42 — 0:2. Локтионов — 2, 41:01 — 1:2. Буше — 6 (бол., Найт, Толчинский), 51:23 — 1:3. Каблуков — 1 (п.в., Потапов), 57:38 — 1:4.

Вратари: Юханссон (56:03 — 57:38) — Грубец.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (17+5+7) — 26 (5+8+13).

Судьи: Оленин, Раводин.

18 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7138 зрителей.

Счет в серии: 0-1

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры