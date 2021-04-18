«Авангард» победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
«Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина в гостях победил ЦСКА со счетом 4:1.
В составе омского клуба голы забили Егор Чинахов, Кирилл Готовец, Рид Буше (в большинстве) и Илья Каблуков (в пустые ворота). У армейцев отличился Андрей Локтионов.
Счет в серии стал 1-0. Второй матч пройдет 20 апреля также на «ЦСКА Арене».
КХЛ
Плей-офф
Финал
Первый матч
ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Чинахов — 5 (Чистяков, Каски), 15:57 — 0:1. Готовец — 3 (Толчинский, Семенов), 30:42 — 0:2. Локтионов — 2, 41:01 — 1:2. Буше — 6 (бол., Найт, Толчинский), 51:23 — 1:3. Каблуков — 1 (п.в., Потапов), 57:38 — 1:4.
Вратари: Юханссон (56:03 — 57:38) — Грубец.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (17+5+7) — 26 (5+8+13).
Судьи: Оленин, Раводин.
18 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7138 зрителей.
Счет в серии: 0-1
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