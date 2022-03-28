«Авангард» обыгрывает «Металлург» со счетом 4:0 после второго периода

«Авангард» увеличил преимущество в счете во втором периоде шестого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга». Омичи ведут в счете — 4:0.

Дубль во втором периоде оформил нападающий Арсений Грицюк. Первую шайбу он забросил в большинстве, вторую — в равных составах.

Напомним, что пока «Магнитка» ведет в серии со счетом 3-2. Если «Авангард» выиграет эту встречу, то седьмой матч серии состоится 30 марта в Магнитогорске.