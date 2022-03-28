«Авангард» обыгрывает «Металлург» со счетом 2:0 после первого периода

«Авангард» обыгрывает «Металлург» после первого периода в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Омичи ведут в счете — 2:0.

Голами отметились нападающий Никита Сошников и защитник Алексей Емелин. Обе шайбы омичи забросили в большинстве.

Напомним, что пока «Магнитка» ведет в серии со счетом 3-2. Если «Авангард» выиграет эту встречу, то седьмой матч серии состоится 30 марта в Магнитогорске.