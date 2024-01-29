Валуев резко ответил Гашеку, рассказавшему о заработанных в РФ деньгах: «Флюгер, что с него взять»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего вратаря ХК «Спартак» Доминика Гашека, который заявил, что не будет возвращать деньги, которые заработал в московском клубе.

«Хочет быть в политическом мейнстриме. А он в европах сегодня требует подобных заявок. Флюгер, что с него взять», — сказал Валуев «СЭ».

Также Гашек заявил, что не осуждает чешских игроков, выступающих в России, но критикует законодателей, которые разрешают гражданам Чехии работать в России.

Гашек играл в КХЛ за московский «Спартак» в 2010 по 2011 год. Спустя год после ухода из команды чешский вратарь завершил карьеру, не найдя себе новый клуб.