Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «С «Магниткой» не хватило той игры, которая была с «Ак Барсом» и СКА»
Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение команды от «Металлурга» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-4).
— Болельщики встречают вашу команду возле арены в Магнитогорске. Это главный показатель того, что «Автомобилист» успешно выступил в сезоне?
— У нас лучшие болельщики! Вы сами все слышите, да? Они скандируют «Автомобилист» на протяжении 30-40 секунд! Считаю, что мы выступили великолепно. Не знаю, чего нам не хватило с «Магниткой». Наверное, той игры, которая была с «Ак Барсом» и СКА. Она приносила нам победы. От обороны, к сожалению, не получилось сыграть так практически идеально, как мы это делали в двух прошлых раундах.
— Все серия с «Металлургом» получилась качельной: то «Автомобилист» владел преимуществом, то соперник. Можно сказать, что в полуфинале встретились две равные команды?
— У нас сплав опыта, а у «Металлурга» команда наполовину молодая, плюс тоже сплав опыта. Да, наверное, встретились равные команды. Честно, мне нечего сказать. Моментами мы играли лучше, моментами — соперник. Плей-офф — это стечение обстоятельств, удача, фарт. Другого не дано. Хоккейный бог решает за нас.
По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 68 матчах.
В плей-офф екатеринбургский клуб обыграл «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.04
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -