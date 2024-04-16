«Получили медали, но сезон вышел скомканным». Голкипер «Автомобилиста» — о лучшем результате в истории клуба
«Автомобилист» уступил в полуфинальной серии «Металлургу», но показал лучший результат в клубной истории, завоевав бронзовые медали чемпионата России и КХЛ. Екатеринбуржцы шли к нему долгие годы и остановились в шаге от финала.
В серии с «Магниткой» главному тренеру Николаю Заварухину пришлось вынужденно менять основного вратаря. Евгений Аликин получил травму, и два решающих матча отыграл Владимир Галкин, номинальный дублер.
В интервью «СЭ» 23-летний голкипер раскрыл секрет «Автомобилиста» в плей-офф, подвел итоги сезона и рассказал о совместной работе с Аликиным.
Знал, что буду играть шестой и седьмой матчи
— Болельщики встречают вашу команду возле арены в Магнитогорске. Это главный показатель того, что «Автомобилист» успешно выступил в сезоне?
— У нас лучшие болельщики! Вы сами все слышите, да? Они скандируют «Автомобилист» на протяжении 30-40 секунд! Считаю, что мы выступили великолепно. Не знаю, чего нам не хватило с «Магниткой». Наверное, той игры, которая была с «Ак Барсом» и СКА. Она приносила нам победы. От обороны, к сожалению, не получилось сыграть так практически идеально, как мы это делали в двух прошлых раундах.
— Вся серия с «Металлургом» получилась качельной: то «Автомобилист» владел преимуществом, то соперник. Можно сказать, что в полуфинале встретились две равные команды?
— У нас сплав опыта, а у «Металлурга» команда наполовину молодая, плюс тоже сплав опыта. Да, наверное, встретились равные команды. Честно, мне нечего сказать. Моментами мы играли лучше, моментами — соперник. Плей-офф — это стечение обстоятельств, удача, фарт. Другого не дано. Хоккейный бог решает за нас.
— Вы вступили в серию в самый ответственный момент и отлично справились с работой. Как выглядела ситуация вашими глазами? Мы до последнего не знали, какое состояние у Евгения Аликина.
— Я знал, какое состояние у Женьки. Знал, что в любом случае шестой и седьмой матчи будут за мной. К сожалению, так сложилась ситуация для нашей команды. Это тяжело психологически. Чувствуется ответственность, пока не выйдешь на лед и не начнется первый период. Это мой первый плей-офф в КХЛ. Я понимаю, какие требования, сколько денег клуб вкладывает, чтобы завоевать как минимум медали. Хотелось просто помочь команде. Настраивался не пропускать свои шайбы, поймать в первую очередь свое. Хоккейный мир поймет это выражение. Сыграл, считаю, хорошо, но не идеально. Знаю по себе — по молодежке, по ВХЛ — у меня бывают идеальные матчи в плей-офф. Надеюсь, что в КХЛ у меня все еще впереди и еще получится выдать идеальные матчи.
— Идеальный матч для вратаря — ноль пропущенных голов?
— Необязательно. Помимо того что вратарь ловит свое, он еще делает суперсейвы, дает шансы команде и показывает очень высокий уровень игры.
Аликин для меня — старший брат
— «Автомобилист» завоевал бронзу КХЛ и чемпионата России. Перед сезоном команду не относили к числу фаворитов на медали. Есть чувство удовлетворения от чемпионата? Это лучший результат в истории клуба.
— Конечно есть. Получили медали. Сезон, правда, получился очень скомканным. Волнами были и хорошие моменты, и тяжелые. В плей-офф все забыли о своем имени, о своих «я», все засунули его в одно место и пахали на команду. Я смотрел со стороны первые два раунда — это выглядело очень круто. Меня мурашки берут. Поэтому такой результат. Мы не взяли Кубок — нельзя сказать, что он положительный. Но и отрицательным результатом это не назовешь. Наш клуб получил большой опыт. Надеюсь, мы подарили радость болельщикам и городу. Уже как минимум не должно быть больших вопросов и сильного негатива, как в прошлые годы.
— «Автомобилист» преобразился именно в плей-офф?
— Сто процентов! С первого матча с «Ак Барсом» в плей-офф команда перевоплотилась.
— Лично для вас сезон тоже сложился успешно. Вы полноценно закрепились в основе «Автомобилиста».
— Я безумно счастлив получить такой шанс. Мне, правда, приходилось испытывать тяжелые чувства, особенно в прошлом сезоне. У нас было три вратаря. Я понимал, что только начинаю карьеру, но я играл не хуже других вратарей. В силу возраста и опыта, как я считаю, им отдавали предпочтение. Я благодарен, что мне дали этот шанс сейчас и у меня получилось показать свой потенциал. Это только начало. Уверен, мой потенциал еще не раскрыт. Самое главное — я почувствовал игру в КХЛ, укоренился в лиге. Знаю, над чем работать. Уверен, что стану еще сильнее.
— Тренерское доверие повышает веру в собственные силы?
— Конечно. Это действует для любого игрока. Назовите мне хоть одного хоккеиста, в которого не верили, не давали играть, и он восстал из пепла? Такого не было. Во всех сферах, во всех профессиях доверие превыше всего. Когда в тебя верят, ты чувствуешь уверенность. Когда в тебя не верят, чувствуешь себя отшельником.
— У Евгения Аликина многому научились?
— Да. Он для меня как старший брат. У нас получился крутой тандем. Мы по-братски поддерживали и полюбили друг друга. Искренне радовались победам — моим и его.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.04
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -