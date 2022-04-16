Роман Ротенберг будет работать главным тренером СКА в следующем сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг, занявший эту должность 4 января, продолжит работать в этом качестве.

Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга вышел в финал Западной конференции, где в семи матчах уступил ЦСКА (3-4).